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Росія випробовує на Донбасі систему орбітального придушення - IN

Росія випробовує на Донбасі систему орбітального придушення - IN

Київ • УНН

 • 13518 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Російська Федерація випробовує на окупованій частині Донбасу новітню систему орбітального придушення “Тірада-2”, яку ще не поставили на офіційне озброєння російської армії. Про це повідомляє УНН із посиланням на розслідування InformNapalm.

“Наявність російської системи орбітального придушення „Тірада-2“ на Донбасі вказує не тільки на проведення випробувань новітніх російських систем РЕБ у бойових умовах проти української армії, але і на спроби Російської Федерації перешкодити отриманню сигналу стратегічним дроном США RQ-4B Global Hawk, який періодично проводить моніторинг вздовж лінії зіткнення”, — йдеться в розслідуванні.

Вперше інформація про присутність на окупованій РФ частині українського Донбасу сучасної системи орбітального придушення “Тірада-2” з’явилася 16 березня 2019 року у звіті СММ ОБСЄ.

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І це стало для волонтерів InformNapalm справжньою сенсацією, бо за даними відкритих джерел комплекс “Тірада-2” в 2019 році тільки планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії.

3 квітня 2019 року Twitter української місії в ОБСЄ опублікував фото з БПЛА автоматизованої станції перешкод Р-330Ж “Житель” та комплексу “Тірада-2”, які були зафіксовані СММ ОБСЄ неподалік від населеного пункту Южна Ломуватка на Донбасі.

На слайді ОБСЄ не були зазначені точні координати, тому волонтери спільноти InformNapalm переглянули загальнодоступні супутникові знімки в google maps і знайшли точне місце фіксації — це 48.418126 38.511170. Вони встановили тоді, що на знімках в даному районі, починаючи з 2017 року періодично перебувають КУНГи (КУНГ - абревіатура, що позначає кузов уніфікований нульового (нормального) габариту - ред) з антенами на армійських вантажівках, що вказувало на постійну присутність систем РЕБ.

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Фото “Тіради-2” з дрону ОБСЄ допомогло звузити пошук справжніх фотографій цього таємного комплексу, які все ж таки через необережність пресс-служби МО РФ потрапили в мережу Інтернет. Ймовірно, вони спочатку були опубліковані в цій статті на сайті МО РФ, яку підхопили російські пропагандистські ЗМІ, бо саме з посиланням на ці джерела і вдалося спіймати одну з небагатьох справжніх фото “Тіради-2”, яке автори розслідування знайшли у передруку новини на Baltnews.lt.

Проте фото не мало підпису, що це саме “Тірада-2”, а лише містило підпис джерела пропагандистського ЗМІ РФ. Також вдалося знайти ще одне фото, яке також без підпису ілюструвало статтю про новітні російські розробки РЕБ.

На задньому плані фотографії видно ту ж саму систему, тільки з розгорнутою другою антеною. А підпис, який був вшитий у фото вказує що воно зроблене 18.07.2018 на Ніколо-Александровському полігоні в Ставрапольському краї РФ.

“Чітке визначення і фотофіксація цієї системи дуже важлива. Росіяни намагалися приховати виток фото цього комплексу РЕБ і прибирали поодинокі фотографії з сайтів”, — йдеться у розслідуванні.

Ось порівняння від InformNapalm

Волонтери InformNapalm порівняли фото з БПЛА зі звіту СММ ОБСЄ на Донбасі та фото цієї системи з конкурсу на полігоні МО РФ і дійшли висновку, що це одна і та сама система — “Тірада-2”.

“Чітке визначення і фотофіксація цієї системи дуже важлива. Росіяни намагалися приховати виток фото цього комплексу РЕБ і прибирали поодинокі фотографії з сайтів”, — резюмують розслідувачі.

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Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Росією частині Донбасу неподалік від населеного пункту Конькове комплекс радіоелектронної боротьби.

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