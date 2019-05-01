Россия испытывает на Донбассе систему орбитального подавления - IN

“Наличие российской системы орбитального подавления „Тирада-2“ на Донбассе указывает не только на проведение испытаний новейших российских систем РЭБ в боевых условиях против украинской армии, но и на попытки Российской Федерации помешать получению сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который периодически проводит мониторинг вдоль линии соприкосновения”, — говорится в расследовании.

Впервые информация о присутствии на оккупированной РФ части украинского Донбасса современной системы орбитального подавления “Тирада-2” появилась 16 марта 2019 в отчете СММ ОБСЕ.

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И это стало для волонтеров InformNapalm настоящей сенсацией, так как по данным открытых источников комплекс “Тирада-2” в 2019 году только планировали поставить на вооружение в Центральный военный округ России.

3 апреля 2019 Twitter украинской миссии ОБСЕ опубликовал фото с БПЛА автоматизированной станции помех Р-330Ж “Житель” и комплекса “Тирада-2”, которые были зафиксированы СММ ОБСЕ неподалеку от населенного пункта Южная Ломоватка на Донбассе.

На слайде ОБСЕ не были указаны точные координаты, поэтому волонтеры сообщества InformNapalm пересмотрели общедоступные спутниковые снимки в Google maps и нашли точное место фиксации — это 48.418126 38.511170. Они установили тогда, что на снимках в данном районе, начиная с 2017 года периодически находятся КУНГи (КУНГ — аббревиатура, обозначающая кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита — ред) с антеннами на армейских грузовиках, что указывало на постоянное присутствие систем РЭБ.

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Фото “Тирада-2” с дрона ОБСЕ помогло сузить поиск настоящих фотографий этого тайного комплекса, все же по неосторожности пресс-службы МО РФ попали в Интернет. Вероятно, они сначала были опубликованы в этой статье на сайте МО РФ, которую подхватили российские пропагандистские СМИ, поскольку именно со ссылкой на эти источники и удалось поймать одну из немногих настоящих фото “Тирада-2”, авторы расследования нашли в перепечатке новости на Baltnews.lt.

Однако фото не имело подписи, что это именно “Тирада-2”, а только содержало подпись источники пропагандистского СМИ РФ. Также удалось найти еще одно фото, которое также без подписи иллюстрировало статью о новейших российских разработках РЭБ.

На заднем плане фотографии видно ту же систему, только с развернутой второй антенной. А подпись, которая была вшита в фото указывает, что оно сделано 18.07.2018 в Николо-Александровском полигоне в Ставрапольському крае РФ.

“Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важна. Россияне пытались скрыть виток фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов”, — говорится в расследовании.

Волонтеры InformNapalm сравнили фото с БПЛА из отчета СММ ОБСЕ на Донбассе и фото этой системы с конкурса на полигоне МО РФ и пришли к выводу, что это одна и та же система — “Тирада-2”.

“Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важна. Россияне пытались скрыть виток фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов”, — резюмируют расследователи.

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Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Россией части Донбасса неподалеку от населенного пункта Коньково комплекс радиоэлектронной борьбы.