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Волонтеры назвали фамилии военных ВС РФ, участвовавших в захвате Крыма

Киев • УНН

 • 16392 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Международное волонтерское сообщество InformNapalm нашла важные факты участия военнослужащих 758 ЦМТО ЧФ Российской Федерации в операции по захвату Крыма, передает УНН со ссылкой на публикацию сообщества.

Волонтеры назвали фамилии военных ВС РФ, участвовавших в захвате Крыма

Факты были найдены во время мониторинга страниц российских военнослужащих. Были установлены конкретные фамилии.

“Роль подразделений обеспечения в операции захвата Крыма была весомой, ведь они осуществляют техническое и тыловое обеспечение всех видов вооруженных сил и отдельных родов войск ВС РФ. Например, чтобы выполнить боевую задачу, все корабли — подводные, надводные — обеспечиваются горюче-смазочными материалами, ракетами, боекомплектом, продовольствием, пресной водой, всем необходимым”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты расследования служили в 758-м центре материально-технического обеспечения (758 ЦМТО) Черноморского флота РФ (в/ч 63876, ППД — временно оккупированный Крым, г. Севастополь).

“В перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, это подразделение пока не фигурирует”, — уточнили в InformNapalm.

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Так, фотодоказательства участия в операции захвата Крыма опубликовал на своей странице в соцсети российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения — 25.07.1991 года, г. Сочи, Краснодарский край РФ.

“В альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 758-го центра МТО полковника Алексея Николаевича Шишечкина”, — пишут волонтеры.

Данилов опубликовал еще одну фотографию, свидетельствует об участии военнослужащих в операции по захвату Крыма. На ней, кроме Данилова, изображен его сослуживец Владислава Диденко. У обоих медали за оккупацию Крыма, пишут в InformNapalm.

“По данным сайта соцсетей, Владислав Евгеньевич Диденко родом из Волгограда, дата рождения — 09.08.1991 г. Окончил в 2013 году Волгоградский государственный аграрный университет”, — говорится в сообщении.

В InformNapalm призвали правоохранительные органы Украины воспринимать расследования как сообщение о преступлении, совершенном против Украины. Также, волонтеры призвали правоохранителей провести все необходимые процессуальные действия по данному поводу.

Напомним, Европейский Союз в ходе саммита 20 июня продолжит на 6 месяцев санкции против РФ, связанные с оккупацией Крыма.

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