Санкції ЄС проти Росії продовжать 20 червня - ЗМІ

"Економічні санкції ЄС щодо Росії повинні бути продовжені Радою ЄС 20 червня на шість місяців. Очікується, що обговорювати будуть мало, або взагалі не будуть. Тим не менш, просування щодо додавання у список санкцій більшої кількості людей через видачу російських паспортів на Донбасі повільне", - написав журналіст, додавши, що санкції стосуються Криму.

Як зазначено на сайті Ради ЄС, з 20 по 21 червня лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб ухвалити відповідні рішення про призначення на наступний інституційний цикл і ухвалити стратегічний порядок денний ЄС на 2019-2024 роки. Рада також обговорить зміну клімату напередодні саміту ООН з питань клімату 23 вересня 2019 року.

Окрім того, лідери розглянуть доповідь про дезінформацію на виборах, підготовлену румунським головуванням у співпраці з Європейською комісією і Високим представником ЄС.

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ - наразі продовжені до 31 липня 2019 року. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем - наразі продовжені до 23 червня 2019 року.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший закордонний візит до Брюсселя, де він зустрічається з лідерами урядів і інституцій ЄС.