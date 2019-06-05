Санкции ЕС против России продлят 20 июня - СМИ

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные", - написал журналист, добавив, что санкции касаются Крыма.

Как указано на сайте Совета ЕС, с 20 по 21 июня лидеры ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы принять соответствующие решения о назначениях на следующий институциональный цикл и принять стратегическую повестку дня ЕС на 2019-2024 годы. Совет также обсудит изменение климата в преддверии саммита ООН по климату 23 сентября 2019 года.

Кроме того, лидеры рассмотрят доклад о дезинформации на выборах, подготовленный румынским председательством в сотрудничестве с Европейской комиссией и Высоким представителем ЕС.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ - на данный момент продлены до 31 июля 2019 года. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем - на данный момент продлены до 23 июня 2019 года.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый иностранный визит в Брюссель, где он встречается с лидерами правительств и институций ЕС.