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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26243 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47824 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117401 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110295 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136871 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144469 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Зеленский прилетел в Брюссель

Зеленский прилетел в Брюссель

Киев  •  УНН

 • 16614 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибшие от пуль взрослых на востоке Украины", - написал Зеленский.

Президент добавил, что по данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев: 98 мальчиков, 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тыс. детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тыс. детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.

"Сегодня, в Международный день невинных детей (жертв агрессии - ред.), я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", - написал Президент.

Он также добавил, что призывов мало, поэтому "мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?"

"Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - резюмировал он.

Напомним, Запад раскрыл свои ожидания от первого путешествия Зеленского в Брюссель.

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