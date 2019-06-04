Зеленський прилетів до Брюсселя

"Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України", - написав Зеленський.

Президент додав, що за даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців: 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Поранено 363 дитини. Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним.

"Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей (жертв агресії - ред.), я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей", - написав Президент.

Він також додав, що закликів замало, тому "мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?"

"Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо. Зобов’язані знайти – заради дітей", - резюмував він.

Нагадаємо, Захід розкрив свої очікування від першої подорожі Зеленського у Брюссель.