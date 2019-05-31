Захід розкрив свої очікування від першої подорожі Зеленського у Брюссель

"Ми тут (в Україні – ред.), тому що нам цікаво і хочеться дізнатися більше про те, що нове керівництво тут має намір зробити, і які контакти ми можемо встановити між Європейським Союзом і Україною. Я думаю, що не так багато відомо до сих пір, про те, яким саме буде шлях вперед і про пріоритети. Тому ми хочемо знати про це", - сказала міністр.



Вона привітала той факт, що в Україні відбулись вільні і чесні вибори, де "ми отримали несподіваний результат".



На думку Вальстрьом, багато в Україні може не відбутись до завершення парламентських виборів, тому Заходу дійсно потрібно надати підтримку і допомогти Україні на цьому етапі.



"Ми раді, що перший візит нового Президента буде в Брюссель для встановлення контактів з Європейським Союзом… Ми з нетерпінням очікуємо, що буде там, і якщо ми зможемо допомогти встановити порядок денний, щодо нашого співробітництва, а також підтримати Україну для того, щоб вона продовжувала реформи", - додала дипломат.



Як повідомляв УНН, в АП повідомили про ціль візиту Зеленського до Брюсселя.