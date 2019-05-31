Захід розкрив свої очікування від першої подорожі Зеленського у Брюссель

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Західні партнери України з нетерпінням чекають першого візиту Президента України Володимира Зеленського у Брюссель. Про це під час лекції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом, передає кореспондент УНН.

"Ми тут (в Україні – ред.), тому що нам цікаво і хочеться дізнатися більше про те, що нове керівництво тут має намір зробити, і які контакти ми можемо встановити між Європейським Союзом і Україною. Я думаю, що не так багато відомо до сих пір, про те, яким саме буде шлях вперед і про пріоритети. Тому ми хочемо знати про це", - сказала міністр.

Вона привітала той факт, що в Україні відбулись вільні і чесні вибори, де "ми отримали несподіваний результат".

На думку Вальстрьом, багато в Україні може не відбутись до завершення парламентських виборів, тому Заходу дійсно потрібно надати підтримку і допомогти Україні на цьому етапі.

"Ми раді, що перший візит нового Президента буде в Брюссель для встановлення контактів з Європейським Союзом… Ми з нетерпінням очікуємо, що буде там, і якщо ми зможемо допомогти встановити порядок денний, щодо нашого співробітництва, а також підтримати Україну для того, щоб вона продовжувала реформи", - додала дипломат.

Як повідомляв УНН, в АП повідомили про ціль візиту Зеленського до Брюсселя

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