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В АП повідомили про ціль візиту Зеленського до Брюсселя

В АП повідомили про ціль візиту Зеленського до Брюсселя

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України. Про це повідомив журналістам заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко, передає УНН.

”...цей візит продемонструє, що наша зовнішня політика, якою була - такою вона залишається”, - сказав Пристайко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі.

Заплановані зустрічі Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

В АП зазначили, що Президент поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

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