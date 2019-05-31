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Запад раскрыл свои ожидания от первого путешествия Зеленского в Брюссель

Запад раскрыл свои ожидания от первого путешествия Зеленского в Брюссель

Киев  •  УНН

 • 18491 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Глава МИД Швеции Валльстрём, передает корреспондент УНН.

"Мы здесь (в Украине - ред.), потому что нам интересно и хочется узнать больше о том, что новое руководство здесь намерено сделать, и контакты мы можем установить между Европейским Союзом и Украиной. Я думаю, что не так много известно до сих пор, о том, каким будет путь вперед и о приоритетах. Поэтому мы хотим знать об этом", - сказала министр.

Она приветствовала тот факт, что в Украине состоялись свободные и честные выборы, где "мы получили неожиданный результат".

По мнению Вальстрём, многое в Украине может не может состояться до завершения парламентских выборов, потому что Западу действительно нужно оказать поддержку и помочь Украине на этом этапе.

"Мы рады, что первый визит нового президента будет в Брюссель для установления контактов с Европейским Союзом ... Мы с нетерпением ожидаем, что будет там, и если мы сможем помочь установить повестку дня, по нашему сотрудничеству, а также поддержать Украину, для того, чтобы она продолжала реформы", - добавила дипломат.

Как сообщал УНН, в АП сообщили о цели визита Зеленского в Брюссель .

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