Временно оккупированный россией Крым фактически находится в наиболее уязвимом положении, потому что полуостров в любой момент может стать островом. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Крым с которого все началось, Крым который они сакрализировали фактически, как такой элемент имперской пропаганды. Жемчужина, так сказать, их короны царской. Она фактически находится в наиболее уязвимом положении, потому что полуостров в любой момент может стать островом, - рассказал Плетенчук.

Он в очередной раз подчеркнул, что самое время тем кто незаконно прибыл в украинский Крым его покинуть.

Среди семей военных моряков - это уже практикуется. Некоторые семьи военных моряков уже покинули Крым. Особенно те, которые передислоцировались фактически в Новороссийск. То же касается семей спецслужащих, которые так же повывозили своих. Поэтому те кто еще хоть немножко остатки критического мышления имеют находясь в Крыму в принципе этой идеей уже воспользовались, - заявил он.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть план по возвращению временно оккупированного Крыма. По его словам, Киев сделает все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года.

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