Последствия удара по российской военной базе на озере Донузлав во временного оккупированном Крыму на спутниковых снимках показала "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Издание опубликовало спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны следы пожара после удара по российской военной базе на озере Донузлав в Крыму.

"Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой электростанции, но основной ущерб был нанесен военно-морской базе", - пишет издание.

Министерство обороны рф отчиталось об уничтожении в этом районе в ночь на 18 июля надводных дронов-камикадзе.

В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном