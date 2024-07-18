В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном
Киев • УНН
В районе озера Донузлав в оккупированном Крыму зафиксированы пожары после ночных взрывов. рф заявляет об уничтожении 33 дронов над Крымом и 10 беспилотных катеров в Черном море.
Во временно оккупированном Крыму в районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксированы пожары, есть последствия взрывов в Мирном, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
В районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксированы пожары, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".
В Мирном, как указано, было не только громко, но и есть последствия взрывов.
мо рф утверждает, что ее очередными средствами ПВО "уничтожены" и "перехвачены" 33 БпЛА над временно оккупированным Крымом. А также два - в россии, над брянской областью.
Также мо рф заявило, что дежурными огневыми средствами "в акватории Черного моря уничтожено десять безэкипажных катеров, направлявшихся в направлении Крымского полуострова".
Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму - "АТЕШ"17 июля 2024, 12:21 • 13937 просмотров