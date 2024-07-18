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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 09:00  •  28085 просмотра

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В районе озера Донузлав в оккупированном Крыму зафиксированы пожары после ночных взрывов. рф заявляет об уничтожении 33 дронов над Крымом и 10 беспилотных катеров в Черном море.

Во временно оккупированном Крыму в районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксированы пожары, есть последствия взрывов в Мирном, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

В районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксированы пожары, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

В Мирном, как указано, было не только громко, но и есть последствия взрывов.

мо рф утверждает, что ее очередными средствами ПВО "уничтожены" и "перехвачены" 33 БпЛА над временно оккупированным Крымом. А также два - в россии, над брянской областью.

Также мо рф заявило, что дежурными огневыми средствами "в акватории Черного моря уничтожено десять безэкипажных катеров, направлявшихся в направлении Крымского полуострова".

Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму - "АТЕШ"17 июля 2024, 12:21 • 13937 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
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