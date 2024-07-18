В оккупированном Крыму в районе озера Донузлав после ночных взрывов зафиксированы пожары, сообщают о последствиях в Мирном

Во временно оккупированном Крыму в районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксированы пожары, есть последствия взрывов в Мирном, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

В районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксированы пожары, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

В Мирном, как указано, было не только громко, но и есть последствия взрывов.

мо рф утверждает, что ее очередными средствами ПВО "уничтожены" и "перехвачены" 33 БпЛА над временно оккупированным Крымом. А также два - в россии, над брянской областью.

Также мо рф заявило, что дежурными огневыми средствами "в акватории Черного моря уничтожено десять безэкипажных катеров, направлявшихся в направлении Крымского полуострова".

Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму - "АТЕШ"