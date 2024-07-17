Киев • УНН
россияне установили многочисленные огневые точки вдоль пляжей в оккупированном Крыму, подвергая опасности гражданское население.
россияне во временно оккупированном Крыму на городских пляжах установил большое количество огневых точек вдоль береговой линии. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По словам партизан, россияне в Евпатории установили большое количество огневых точек вдоль береговой линии на городских пляжах.
Однако "АТЭШ" подчеркивает, что благодаря таким фортификационным сооружениям оккупантов, судя по их виду, "обороняться в начале десантной операции ВСУ рашисты смогут не более 5 минут".
Оккупантам абсолютно наплевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонительные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей,
Партизаны провели разведку военного госпиталя в Севастополе - "АТЭШ"11 июля 2024, 12:08 • 23667 просмотров