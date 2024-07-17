россияне во временно оккупированном Крыму на городских пляжах установил большое количество огневых точек вдоль береговой линии. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По словам партизан, россияне в Евпатории установили большое количество огневых точек вдоль береговой линии на городских пляжах.

Однако "АТЭШ" подчеркивает, что благодаря таким фортификационным сооружениям оккупантов, судя по их виду, "обороняться в начале десантной операции ВСУ рашисты смогут не более 5 минут".

Оккупантам абсолютно наплевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонительные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей, - говорится в сообщении.



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