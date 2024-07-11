Партизаны провели разведку военного госпиталя в Севастополе - "АТЭШ"
Киев • УНН
Украинские партизаны провели разведку военного госпиталя в оккупированном Севастополе, получив от раненого российского солдата информацию о том, что за неделю туда прибудет более 400 раненых, причем тяжелораненых отправят в гражданские госпитали, а остальных заставят вернуться к выполнению боевых задач.
Украинские партизаны в оккупированном Севастополе провели разведку военного госпиталя. Агенты получили информацию от раненого вс рф, о количестве потерь на фронте. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Военнослужащий россии рассказал, что за неделю в госпиталь прибыло более 400 человек. Тяжелых раненых принимают и разбрасывают по гражданским больницам, а остальных отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задачи.
Координаты: 44.6019330, 33.4378757
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