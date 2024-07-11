Партизаны провели разведку военного госпиталя в Севастополе - "АТЭШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе провели разведку военного госпиталя. Агенты получили информацию от раненого вс рф, о количестве потерь на фронте. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Военнослужащий россии рассказал, что за неделю в госпиталь прибыло более 400 человек. Тяжелых раненых принимают и разбрасывают по гражданским больницам, а остальных отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задачи.

Координаты: 44.6019330, 33.4378757

Рашистам сильно не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование вс рф. Возмущение среди российских военных растет с каждым днем и они все больше задумываются о том, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение, - отмечают партизаны.

Партизаны разведали тренировочную базу рф на Луганщине - "АТЕШ"