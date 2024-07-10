Партизаны разведали тренировочную базу рф на Луганщине - "АТЕШ"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

10 июля 2024, 09:55  •  17964 просмотра

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Украинские партизаны провели разведку на российской военной учебной базе вблизи Славяносербска на оккупированной Луганщине, где ежемесячно проходят подготовку до тысячи российских оккупантов.

Украинские партизаны провели разведку на тренировочной базе российских военных во временно оккупированной Луганской области. Там ежемесячно обучаются до тысячи захватчиков.  Об этом активисты "АТЕШ" сообщили в Telegram, передает УНН.

Наш агент из числа военнослужащих рф провел разведку тренировочной базы всего в 30 км от Славяносербска. Здесь российские оккупационные войска готовят свои штурмовые группы,

- говорится в сообщении.

Детали

По данным партизан на учениях одной из таких групп при обработке упражнений стрельб, был по неосторожности смертельно ранен один из военнослужащих россии. Кроме штурмовых групп, здесь также обучают медиков, саперов и снайперов. Из-за огромной территории полигона, учиться могут и танкисты, в том числе проходить обкатку на танках.

Координаты: 47.13591, 36.97634

Партизаны разведали завод в РФ, где собирают российские бомбардировщики - "АТЕШ"7 июля 2024, 13:47 • 35445 просмотров

Ольга Розгон

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