Проукраинские партизаны разведали завод "Тюменские моторостроители", ключевое предприятие в российской военной авиационной промышленности. Об этом пишет УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

Партизаны объясняют, что завод участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.

На предприятии критические проблемы в попытках наладить производство газотурбинных двигателей как замену западным аналогам, как обещали на заводе - выяснили в "АТЕШ".

Также партизаны указали точные координаты российского предприятия: 57.15012, 65.46873.

Напомним,

Украинские партизаны также разведали Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, где строятся подводные лодки и другие военные корабли для российского флота.