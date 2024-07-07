Киев • УНН
Проукраинские партизаны разведали завод "Тюменские моторостроители", ключевое предприятие российской военной авиации, которое производит вертолеты, истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.
Проукраинские партизаны разведали завод "Тюменские моторостроители", ключевое предприятие в российской военной авиационной промышленности. Об этом пишет УНН со ссылкой на "АТЕШ".
Детали
Партизаны объясняют, что завод участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.
На предприятии критические проблемы в попытках наладить производство газотурбинных двигателей как замену западным аналогам, как обещали на заводе
Также партизаны указали точные координаты российского предприятия: 57.15012, 65.46873.
Напомним,
Украинские партизаны также разведали Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, где строятся подводные лодки и другие военные корабли для российского флота.