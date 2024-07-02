Українські партизани розвідали суднобудівний завод рф в петербурзі
Київ • УНН
Українські партизани розвідали Адміралтейські верфі в Санкт-Петербурзі, де будуються підводні човни та інші військові кораблі, і виявили ділянки під посиленою охороною, ймовірно, пов'язані з розробкою нових засекречених малопомітних і озброєних кораблів, незважаючи на санкції.
Українські партизани розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі. Саме тут виробляються підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" та 677 "Лада" та інші військові судна. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Агент виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, ймовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, які використовують передові технології та озброєння
Окрім того, партизани відзначили, що попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.