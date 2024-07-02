Украинские партизаны разведали судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Именно здесь производятся подводные лодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада" и другие военные суда. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент обнаружил несколько секций верфей под усиленной охраной, вероятно, связанных с разработкой новых засекреченных судов, использующих передовые технологии и вооружение - рассказали в "АТЕШ".

Кроме того, партизаны отметили, что несмотря на санкции, на территории завода ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей.