Кремль усиливает контроль над устройствами россиян под предлогом борьбы с мошенничеством

$44.7051.55
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 20384 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
12:05 • 25282 просмотра
Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь
10:55 • 25410 просмотра
Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа - NYT
15 августа, 10:00 • 23941 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
15 августа, 09:31 • 32802 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
15 августа, 08:52 • 20433 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
15 августа, 07:20 • 34387 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина
14 августа, 20:59 • 100854 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 61593 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 37501 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
34%
748мм
Популярные новости
Иран еще не решил, возобновлять ли переговоры с США - министр15 августа, 06:51 • 2866 просмотра
Сеул призвал к диалогу с КНДР по вопросу окончательного завершения Корейской войны15 августа, 06:56 • 6198 просмотра
Завод в Самаре поразили Flamingo — появилось подтверждение PhotoVideo15 августа, 07:43 • 10583 просмотра
Землетрясение потрясло испанскую Гранаду - объявлена ЧСVideo15 августа, 07:50 • 4716 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ракетно-космического центра "прогресс" в самаре и аэродрома "саваслейка"15 августа, 09:38 • 3670 просмотра
публикации
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
14:03 • 20370 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 32792 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 34384 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 40947 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 44931 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 25567 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 63906 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 59931 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 77252 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 71264 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Отопление
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Кремль усиливает контроль над устройствами россиян под предлогом борьбы с мошенничеством

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

С марта 2027 года российские банки смогут проверять устройства клиентов, что позволит властям усилить цифровой контроль. Это создаёт риск доступа спецслужб к персональным данным граждан.

Кремль усиливает контроль над устройствами россиян под предлогом борьбы с мошенничеством

С марта 2027 года российские банки смогут проверять устройства своих клиентов, что откроет властям дополнительные возможности для цифрового контроля населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Формально нововведение объясняют необходимостью выявлять вредоносное программное обеспечение и предотвращать мошенничество. В то же время критерии того, какое программное обеспечение будет считаться «вредоносным», будет определять и расширять российская власть.

Москва не намерена прекращать боевые действия на нынешней линии фронта — ЦПД15.08.26, 02:12 • 7520 просмотров

В ЦПД отмечают, что это создает риск доступа третьих лиц, в частности спецслужб и государственных органов, к персональной информации граждан.

Таким образом, под предлогом борьбы с мошенничеством кремль расширяет возможности контроля над устройствами и цифровой активностью россиян. В Центре считают, что новые механизмы могут использоваться для выявления нелояльности и усиления государственного надзора за населением.

Путин лично принял решение исключить партию «Яблоко» из избирательного списка — СМИ15.08.26, 18:00 • 1156 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Санкции