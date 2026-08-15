Кремль усиливает контроль над устройствами россиян под предлогом борьбы с мошенничеством
Киев • УНН
С марта 2027 года российские банки смогут проверять устройства клиентов, что позволит властям усилить цифровой контроль. Это создаёт риск доступа спецслужб к персональным данным граждан.
С марта 2027 года российские банки смогут проверять устройства своих клиентов, что откроет властям дополнительные возможности для цифрового контроля населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Формально нововведение объясняют необходимостью выявлять вредоносное программное обеспечение и предотвращать мошенничество. В то же время критерии того, какое программное обеспечение будет считаться «вредоносным», будет определять и расширять российская власть.
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В ЦПД отмечают, что это создает риск доступа третьих лиц, в частности спецслужб и государственных органов, к персональной информации граждан.
Таким образом, под предлогом борьбы с мошенничеством кремль расширяет возможности контроля над устройствами и цифровой активностью россиян. В Центре считают, что новые механизмы могут использоваться для выявления нелояльности и усиления государственного надзора за населением.
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