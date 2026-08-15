кремль посилює контроль над пристроями росіян під приводом боротьби з шахрайством
Київ • УНН
З березня 2027 року російські банки зможуть перевіряти пристрої клієнтів, що дозволить владі посилити цифровий контроль. Це створює ризик доступу спецслужб до персональних даних громадян.
Із березня 2027 року російські банки зможуть перевіряти пристрої своїх клієнтів, що відкриє владі додаткові можливості для цифрового контролю населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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Формально нововведення пояснюють необхідністю виявляти шкідливе програмне забезпечення та запобігати шахрайству. Водночас критерії того, яке програмне забезпечення вважатиметься "шкідливим", визначатиме та розширюватиме російська влада.
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У ЦПД зазначають, що це створює ризик доступу третіх осіб, зокрема спецслужб і державних органів, до персональної інформації громадян.
Таким чином, під приводом боротьби з шахрайством кремль розширює можливості контролю за пристроями та цифровою активністю росіян. У Центрі вважають, що нові механізми можуть використовуватися для виявлення нелояльності та посилення державного нагляду за населенням.
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