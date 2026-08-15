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путін особисто ухвалив рішення виключити партію "Яблуко" з виборчого списку – ЗМІ

Київ • УНН

 • 226 перегляди

путін особисто ухвалив рішення виключити партію Яблуко з виборчого списку до держдуми. За це виступали кирієнко та фсб, вважаючи партію ризикованою для влади.

путін особисто ухвалив рішення виключити партію "Яблуко" з виборчого списку – ЗМІ

Диктатор росії володимир путін особисто ухвалив остаточне рішення про виключення партії "Яблуко" з виборчого списку на виборах до держдуми рф. Про це пише Meduza з посиланням на журналіста Михайла Зигаря та його джерела, пише УНН.

Деталі

За даними видання, за зняття "Яблука" з виборів також виступали перший заступник керівника адміністрації путіна сергій кирієнко, який відповідає за внутрішню політику, та федеральна служба безпеки росії.

росія готує масові фальсифікації виборів до Держдуми на окупованих територіях України - ЦПД11.08.26, 10:20 • 5127 переглядiв

На їхню думку, залишати антивоєнну партію у виборчому списку було надто ризиковано для влади.

Журналіст Михайло Зигар зазначає, що "Яблуко" для російської влади стало не стільки потенційним претендентом на політичну владу, скільки показником суспільних настроїв.

Яблуко стало не стільки претендентом на політичну владу, скільки барометром суспільних настроїв

- пише Зигар.

Верховний суд рф зняв антивоєнну партію “Яблуко” з виборів до держдуми10.08.26, 21:14 • 13518 переглядiв

Степан Гафтко

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