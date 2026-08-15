путін особисто ухвалив рішення виключити партію "Яблуко" з виборчого списку – ЗМІ

Диктатор росії володимир путін особисто ухвалив остаточне рішення про виключення партії "Яблуко" з виборчого списку на виборах до держдуми рф. Про це пише Meduza з посиланням на журналіста Михайла Зигаря та його джерела, пише УНН.

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За даними видання, за зняття "Яблука" з виборів також виступали перший заступник керівника адміністрації путіна сергій кирієнко, який відповідає за внутрішню політику, та федеральна служба безпеки росії.

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На їхню думку, залишати антивоєнну партію у виборчому списку було надто ризиковано для влади.

Журналіст Михайло Зигар зазначає, що "Яблуко" для російської влади стало не стільки потенційним претендентом на політичну владу, скільки показником суспільних настроїв.

Яблуко стало не стільки претендентом на політичну владу, скільки барометром суспільних настроїв - пише Зигар.

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