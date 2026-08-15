Путин лично принял решение исключить партию «Яблоко» из избирательного списка — СМИ

Диктатор России Владимир Путин лично принял окончательное решение об исключении партии «Яблоко» из избирательного списка на выборах в Госдуму РФ. Об этом пишет Meduza со ссылкой на журналиста Михаила Зыгаря и его источники, пишет УНН.

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По данным издания, за снятие «Яблока» с выборов также выступали первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, отвечающий за внутреннюю политику, и Федеральная служба безопасности России.

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По их мнению, оставлять антивоенную партию в избирательном списке было слишком рискованно для власти.

Журналист Михаил Зыгарь отмечает, что «Яблоко» для российских властей стало не столько потенциальным претендентом на политическую власть, сколько показателем общественных настроений.

«Яблоко» стало не столько претендентом на политическую власть, сколько барометром общественных настроений — пишет Зыгарь.

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