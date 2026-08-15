Путин лично принял решение исключить партию «Яблоко» из избирательного списка — СМИ
Киев • УНН
Путин лично принял решение исключить партию «Яблоко» из избирательного списка в Госдуму. За это выступали Кириенко и ФСБ, считая партию рискованной для власти.
Диктатор России Владимир Путин лично принял окончательное решение об исключении партии «Яблоко» из избирательного списка на выборах в Госдуму РФ. Об этом пишет Meduza со ссылкой на журналиста Михаила Зыгаря и его источники, пишет УНН.
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По данным издания, за снятие «Яблока» с выборов также выступали первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, отвечающий за внутреннюю политику, и Федеральная служба безопасности России.
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По их мнению, оставлять антивоенную партию в избирательном списке было слишком рискованно для власти.
Журналист Михаил Зыгарь отмечает, что «Яблоко» для российских властей стало не столько потенциальным претендентом на политическую власть, сколько показателем общественных настроений.
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