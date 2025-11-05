кремль снова спекулирует на теме "журналистских поездок" в прифронтовые города Украины
Киев • УНН
россияне снова начали спекулировать на теме возможности поездки международных журналистов на фронт, в частности, заявляют о разрешении безопасно попасть в Покровск.
Российская пропаганда продолжает распространять заявления о якобы готовности "обеспечить выезд журналистов" в Покровск, Мирноград и Купянск. В Кремле обвиняют Украину в "препятствовании" этой инициативе, пытаясь создать видимость "открытости" российской стороны.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на центр противодействия дезинформации
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что к инициативе "выезда журналистов" проявляют "очень большой интерес" иностранные медиа. По его словам, именно Украина якобы мешает реализации предложения Путина, чтобы "скрыть затруднительное положение своих войск".
"Подобная риторика — очередная пропагандистская махинация кремля, направленная на создание иллюзии "гуманности и миролюбия" россии и обвинения Украины в препятствовании российским квазигуманитарным предложениям" - говорится в сообщении
Сообщается также, что приглашение немецким журналистам посетить Покровск и Купянск присылал бывший помощник депутата немецкой партии "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта - Владимир Сергиенко. По открытым данным, он мог быть завербован ФСБ и выполнять задачи российских спецслужб под прикрытием журналистской деятельности.
Напомним:
Генштаб Вооруженных Сил Польши сообщает об усилении психологических операций РФ против Украины на польской территории. Целью является посеять страх и создать представление об "опасности" пребывания украинцев в Польше.