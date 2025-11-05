кремль знову спекулює на темі "журналістських поїздок" до прифронтових міст України
Київ • УНН
росіяни знову почали спекулювати на темі "бажання" поїздки міжнародних журналістів на фронт, зокрема, в рф заявляють про дозвіл безпечно потрапити до Покровська, але кажуть, що цьому заважає ЗСУ.
російська пропаганда продовжує поширювати заяви про нібито готовність "забезпечити виїзд журналістів" до Покровська, Мирнограда та Куп’янська. У Кремлі звинувачують Україну у "перешкоджанні" цій ініціативі, намагаючись створити видимість "відкритості" російської сторони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що до ініціативи "виїзду журналістів" виявляють "дуже великий інтерес" іноземні медіа. За його словами, саме Україна нібито заважає реалізації пропозиції путіна, щоб "приховати скрутне становище своїх військ".
Подібна риторика — чергова пропагандистська махінація кремля, спрямована на створення ілюзії "гуманності й миролюбності" росії та звинувачення України в перешкоджанні російським квазігуманітарним пропозиціям
Повідомляється також, що запрошення німецьким журналістам відвідати Покровськ і Купʼянськ надсилав колишній помічник депутата німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Євгена Шмідта - Володимир Сергієнко. За відкритими даними, він міг бути завербований фсб і виконувати завдання російських спецслужб під прикриттям журналістської діяльності.
Нагадаємо
Генштаб Збройних Сил Польщі повідомляє про посилення психологічних операцій рф проти України на польській території. Метою є посіяти страх та створити уявлення про "небезпеку" перебування українців у Польщі.