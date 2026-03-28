кремль принудительно заберет 3 трлн рублей пенсионных накоплений россиян - разведка

Киев • УНН

 • 432 просмотра

москва планирует перевести средства 37 миллионов граждан в новую госпрограмму. Деньги используют для финансирования госпроектов в условиях санкций и войны.

Фото: Служба внешней разведки Украины

москва планирует принудительный перевод пенсионных накоплений россиян в новую государственную схему. Речь идет о около 3 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

кремль планирует принудительный перевод пенсионных накоплений россиян в новую государственную схему – программу долгосрочных сбережений. На кону – около 3 трлн рублей на счетах 37 миллионов россиян, которые до сих пор не выбрали частный пенсионный фонд для управления своими средствами

- сообщили в разведке.

Отмечается, что замысел объясняется прагматично: деньги пойдут негосударственным пенсионным фондам для вложений в инфраструктуру и "государственные проекты", а экономика получит "длинные деньги".

Главным бенефициаром может стать НПФ "благосостояние", среди акционеров которого – ржд, газпромбанк и ВЭБ.рф. То есть те структуры, которые находятся под прямым государственным контролем

- отметили в СВРУ.

В разведке напомнили, что в 2014 году – сразу после оккупации Крыма и введения санкций – правительство "заморозило" накопительную часть пенсий. Тогда 6% из 22% пенсионных отчислений, которые должны были поступать на личные счета граждан, просто перенаправили на выплаты действующим пенсионерам, затыкая дыру в пенсионном фонде. Заморозку объявили временной, но она продолжается до сих пор.

Программу долгосрочных сбережений запустили в 2024 году как якобы добровольную альтернативу, чтобы привлечь средства населения на фондовый рынок, опустошенный уходом иностранных инвесторов после полномасштабного вторжения в Украину. Замысел провалился: за два года работы программа собрала лишь 717 млрд рублей от 10 млн участников. путин лично призывал правительство "активнее стимулировать" вступление в ПДС, но добровольная запись не дала нужного результата. Теперь, как говорится, на столе лежит опция, которая добровольностью уже не пахнет. Конкретный механизм перевода пока не определен, однако сама логика инициативы красноречива: когда государство нуждается в "длинных деньгах" для финансирования проектов в условиях санкций и бюджетного давления от войны, оно традиционно находит их в кармане будущих пенсионеров

- резюмировали в СВРУ.

Напомним

В россии на фоне ухудшения отношений с Западом и все большей изоляции вырос интерес к странам Азии. российские студенты массово выбирают азиатские вузы вместо европейских из-за санкций. Китайский и корейский языки стали самыми популярными среди молодежи рф.

