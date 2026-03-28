кремль примусово забере 3 трлн рублів пенсійних накопичень росіян - розвідка

Київ • УНН

 • 52 перегляди

москва планує перевести кошти 37 мільйонів громадян у нову держсхему. Гроші використають для фінансування держпроєктів в умовах санкцій та війни.

кремль примусово забере 3 трлн рублів пенсійних накопичень росіян - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

москва планує примусове переведення пенсійних накопичень росіян у нову державну схему. Йдеться про близько 3 трлн рублів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

кремль планує примусове переведення пенсійних накопичень росіян у нову державну схему - програму довгострокових заощаджень. На кону - близько 3 трлн рублів на рахунках 37 мільйонів росіян, які досі не обрали приватний пенсійний фонд для управління своїми коштами

- повідомили у розвідці.

Зазначається, що задум пояснюється прагматично: гроші підуть недержавним пенсійним фондам для вкладень в інфраструктуру та "державні проєкти", а економіка отримає "довгі гроші".

Головним бенефіціаром може стати НПФ "благосостояние", серед акціонерів якого – ржд, газпромбанк і ВЕБ.рф. Тобто ті структури, які перебувають під прямим державним контролем

- зазначили в СЗРУ.

У розвідці нагадали, що у 2014 році - одразу після окупації Криму та запровадження санкцій - уряд "заморозив" накопичувальну частину пенсій. Тоді 6% з 22% пенсійних відрахувань, які мали надходити на особисті рахунки громадян, просто перенаправили на виплати діючим пенсіонерам, затикаючи діру в пенсійному фонді. Заморозку оголосили тимчасовою, але вона триває досі.

Програму довгострокових заощаджень запустили у 2024 році як нібито добровільну альтернативу, щоб залучити кошти населення на фондовий ринок, спустошений відходом іноземних інвесторів після повномасштабного вторгнення в Україну. Задум провалився: за два роки роботи програма зібрала лише 717 млрд рублів від 10 млн учасників. путін особисто закликав уряд "активніше стимулювати" вступ до ПДС, але добровільний запис не дав потрібного результату. Тепер, як то кажуть, на столі лежить опція, яка добровільністю вже не тхне. Конкретний механізм переведення поки не визначено, проте сама логіка ініціативи красномовна: коли держава потребує "довгих грошей" для фінансування проєктів в умовах санкцій та бюджетного тиску від війни, вона традиційно знаходить їх у кишені майбутніх пенсіонерів

- резюмували в СЗРУ.

Нагадаємо

У росії на тлі погіршення відносин із Заходом і дедалі більшої ізоляції зріс інтерес до країн Азії. російські студенти масово обирають азійські виші замість європейських через санкції. Китайська та корейська мови стали найпопулярнішими серед молоді рф.

Павло Башинський

