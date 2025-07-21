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кремль не исключает встречи путина и Трампа в Пекине

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что не исключает возможности встречи владимира путина и Дональда Трампа в Пекине, хотя визит Трампа в Китай официально не подтвержден. путин готовится к поездке в Пекин, которая есть в его расписании.

кремль не исключает встречи путина и Трампа в Пекине

Президент россии владимир путин готовится к визиту в Пекин, и хотя официально о планах президента США Дональда Трампа посетить Китай не сообщалось, пресс-секретарь главы рф дмитрий песков считает, что не стоит исключать возможность встречи двух лидеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

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"Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин. Наш президент готовится к этой поездке, а она действительно есть в расписании у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин. Если так получится, что он тоже там окажется, то конечно... нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встреч", - сказал он.

Ранее УНН писал, что представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин стремится "перевести украинское урегулирование в мирное русло". При этом заявленные в начале вторжения цели Кремля остаются неизменными.

Также в кремле похвалили президента Трампа, несмотря на его жесткие заявления в адрес Путина, и не исключают встречи двух лидеров.

Лидер США в свою очередь подтверждает свои намерения достичь мирного урегулирования в войне России против Украины.

Алена Уткина

Алена Уткина

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