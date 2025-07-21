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кремль не виключає зустрічі путіна та Трампа в Пекіні

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що не виключає можливості зустрічі володимира путіна та Дональда Трампа в Пекіні, хоча візит Трампа до Китаю офіційно не підтверджений. путін готується до поїздки в Пекін, яка є у його розкладі.

кремль не виключає зустрічі путіна та Трампа в Пекіні

Президент росії володимир путін готується до візиту в Пекін, і хоча офіційно про плани президента США Дональда Трампа відвідати Китай не повідомлялося, прессекретар голови рф дмитро пєсков, вважає, що не варто виключати можливість зустрічі двох лідерів. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Ви знаєте, що ми готуємось до поїздки у Пекін. Наш президент готується до цієї поїздки, а вона дійсно є у розкладі у голови держави.Але ми не чули, що президент Трамп теж збирається до Пекіну.  Якщо так вийде, що він теж там опиниться, то звісно..не можна виключати, що буде порушене питання щодо доцільності проведення зустрічей", - сказав він.

Раніше УНН писав, що речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін прагне "перевести українське врегулювання у мирне річище". При цьому заявлені на початку вторгнення цілі кремля залишаються незмінними.

Також у кремлі похвалили президента Трампа попри його жорсткі заяви на адресу путіна та не виключає зустрічі двох лідерів.

Лідер США своєю чергою підтверджує свої наміри досягти мирного врегулювання у війні росії проти України.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Пекін
Дональд Трамп
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