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Кремль наконец-то заговорил о встрече Зеленского и Путина. Этот вопрос обсудили главы МИД в Анталии - Песков

Киев • УНН

 • 162729 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Кремле таки заговорили о возможной встрече Президента Украины Владимира Путина и президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, этот вопрос обсудили главы МИД Украины и России в Анталии, пишет УНН.

Цитата

"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД", - заявил пресс-секретарь российского президента.

Добавим

В турецкой Анталье состоялась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.

Контекст

Офис президента Украины в лице украинского лидера Владимира Зеленского несколько раз предлагал Путину провести прямые переговоры о прекращении войны.

За ночь до вторжения России в Украину Зеленский заявил, что звонил Путину, но в ответ услышал тишину.

После открытого вторжения России на территорию Украины Зеленский неоднократно призывал Путина сесть за стол переговоров.

Гарант отметил, что российский лидер способен остановить войну, которую он начал на украинской земле.

Однако в Кремле отказались от прямых переговоров Зеленского и Путина, заявив, что “сейчас очередь за переговорами делегаций”.

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