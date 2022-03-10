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Кремль нарешті заговорив про зустріч Зеленського та Путіна. Це питання обговорили глави МЗС в Анталії - Пєсков

Кремль нарешті заговорив про зустріч Зеленського та Путіна. Це питання обговорили глави МЗС в Анталії - Пєсков

Київ • УНН

 • 162731 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Кремлі таки заговорили про можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Як заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, це питання обговорили глави МЗС України та Росії в Анталії, пише УНН.

Цитата

"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють глави МЗС", - заявив прес-секретар російського президента.

Додамо

У турецькій Анталії відбулася тристороння зустріч за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.

Контекст

Офіс президента України в особі українського лідера Володимира Зеленського кілька разів пропонував Путіну провести прямі переговори щодо припинення війни.

За ніч до вторгнення Росії в Україну Зеленський заявив, що дзвонив Путіну, але у відповідь почув тишу.

Після відкритого вторгнення Росії на територію України Зеленський неодноразово закликав Путіна сісти за стіл переговорів.

Гарант зазначив, що російський лідер здатний зупинити війну, яку він розпочав на українській землі.

Однак у Кремлі відмовилися від прямих переговорів Зеленського та Путіна, заявивши, що “зараз черга за переговорами делегацій”.

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