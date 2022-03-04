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Кремль отказался от прямого разговора между Путиным и Зеленским - Песков

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент России Владимир Путин отказался от прямого разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что “сейчас очередь за переговорами делегаций", сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Отвечая на вопрос о возможности контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков заявил, что “сейчас очередь за этими переговорами".

По словам Пескова, на переговорах Москвы и Киева у делегаций есть возможность доносить друг до друга свои позиции четко и без лишних посредников.

Цитата

"Состоявшиеся переговоры были хорошей возможностью четко передать украинской стороне наше видение решения этой проблемы. Дальше все будет зависеть от реакции украинской стороны. Пока давать какие-то другие оценки мы считаем преждевременным", - заявил представитель Кремля.

"Есть возможность у делегаций доносить друг до друга четко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны. Убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки", - заявил Песков.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую обратился к Владимиру Путину провести прямой диалог, призвав того сесть за стол переговоров, только без расстояния на 30 метров.

Он также заверил, что готов разговаривать с президентом Владимиром Путиным о любых вопросах, которые беспокоят российские власти, в частности о Донбассе и русском языке.

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