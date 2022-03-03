Зеленский заявил, что готов обсудить с Путиным Донбасс и язык

Цитата

"Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые поднимает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю. Что надо говорить без обид, без условий - просто поговорить как люди, и как мужчины. Если это возможно. Я не знаю, что с ним сейчас. Потому что судя по тем шагам (начало войны - ред.) есть вопросы. Я готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко. Об Украине, об их языке, о проблематике русского языка, как они говорят, хоть его не бучу - готов говорить также. О Донбассе оккупированном, или не оккупированном. О статусе Донбасса, о "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит", - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский напомнил, что до президентства и до войны был популярной персоной в Беларуси, Казахстане и России, поэтому, по его словам прекрасно понимает ментальность этих народов.

"Знаю, где мы одинаковые, где есть разные и где мы можем найти те или иные точки, чтобы не воевать, а чтобы начался мир",- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский призвал президента России сесть за стол переговоров, только без расстояния на 30 метров.