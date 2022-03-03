"Сядь зі мною за стіл переговорів, тільки не 30-метровий": Зеленський звернувся до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії сісти за стіл переговорів, тільки без відстані на 30 метрів. Про це він заявив під час пресконференції представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
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"Що ти хочеш від нас? Йди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном і Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко не виключаєможливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна і України Президента України Володимира Зеленського в разі прогресу на мирних переговорах.
Однак прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков вважає, що поки рано говорити про можливість зустрічі Путіна і Зеленського.