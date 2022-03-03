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"Сядь зі мною за стіл переговорів, тільки не 30-метровий": Зеленський звернувся до Путіна

"Сядь зі мною за стіл переговорів, тільки не 30-метровий": Зеленський звернувся до Путіна

Київ • УНН

 • 289623 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії сісти за стіл переговорів, тільки без відстані на 30 метрів. Про це він заявив під час пресконференції представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що ти хочеш від нас? Йди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном і Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко не виключаєможливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна і України Президента України Володимира Зеленського в разі прогресу на мирних переговорах.

Однак прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков вважає, що поки рано говорити про можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Українські Національні Новини

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