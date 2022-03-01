Лукашенко не исключил встречу Путина с Зеленским при прогрессе на переговорах. В Кремле отреагировали - росСМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не исключает возможности встречи президента РФ Владимира Путина и Украины Президента Украины Владимира Зеленского в случае прогресса на мирных переговорах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Когда по этим вопросам (в том числе по демилитаризации и денацификации - прим ТАСС) наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения - это я уже по-народному вам говорю", - сказал Лукашенко.

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о возможности встречи Путина и Зеленского.

"Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сначала России необходимо прекратить огонь, чтобы можно біло сесть за стол переговоров.

Накануне на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский полностью информирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся вчера между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.

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