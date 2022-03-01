Лукашенко не виключив зустрічі Путіна із Зеленським у разі прогресу на переговорах. У Кремлі відреагували - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко не виключає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна і України Президента України Володимира Зеленського в разі прогресу на мирних переговорах. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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"Коли з цих питань (у тому числі з демілітаризації і денацифікації - прим. ЗМІ) намітиться прогрес, я впевнений, сядуть два президенти, кадило візьмуть і підпишуть ці угоди - це я вже по-народному вам кажу", - сказав Лукашенко.
Деталі
Однак прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков вважає, що поки рано говорити про можливість зустрічі Путіна і Зеленського.
"Поки рано робити такі висновки", - сказав Пєсков у відповідь на питання, чи допускають таку можливість в Кремлі.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку Росії необхідно припинити вогонь, щоб можна було сісти за стіл переговорів.
Напередодні на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася вчора між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді готуватиметься до нової.