Кулеба о переговорах с РФ: диалог нужен, но выполнять ультиматумы не будем

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский полностью информирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся вчера между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой. Об этом на брифинге во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Что касается переговоров - мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции. Президент полностью информирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся вчера. Мы определимся со своей позицией и тогда уже будем в случае необходимости готовиться к новой встрече”, - сообщил министр.

“Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию, и мы готовы к дипломатическому разрешению конфликта, но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если Российская Федерация на них планирует лишь объявлять свои ультиматумы. Переговоры - это переговоры, мы будем разговаривать и искать решение, но выполнять российские ультиматумы и капризы мы не будем”, - заявил он.

Ранее

Накануне на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

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