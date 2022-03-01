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Кулеба про переговори з РФ: діалог потрібен, але виконувати ультиматуми не будемо

Київ • УНН

 • 193607 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулась учора між українською і російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді буде готуватись до нової. Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Що стосується перемовин – ми зараз аналізуємо те, що відбулось вчора, заявлені позиції. Президент повністю поінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулась учора. Ми визначимось зі своєю позицією і тоді вже будемо у разі потреби готуватись до нової зустрічі”, - повідомив міністр.

“Ми вважаємо, що така зустріч повинна бути, тому що Україна вірить в дипломатію, і ми готові до дипломатичного вирішення конфлікту, але за жодних обставин ми не поїдемо на переговори, якщо Російська Федерація на них планує лише оголошувати свої ультиматуми. Переговори - це переговори, ми будемо розмовляти і шукати рішення, але виконувати російські ультиматуми і забаганки ми не будемо”, - заявив він.

Раніше

Напередодні на кордоні з Білоруссю відбулись переговори між Україною та Росією. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

Українські Національні Новини

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