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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський - Росії: припиніть вогонь до початку переговорів

Зеленський - Росії: припиніть вогонь до початку переговорів

Київ • УНН

 • 229593 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Спочатку Росії необхідно припинити вогонь, щоб можна було сісти за стіл переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інртерв'ю Reuters та іншим західним ЗМІ, пише УНН.

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Росія повинна припинити бомбардування українських міст, перш, ніж можна буде почати змістовні переговори про припинення вогню, тоді як перший раунд переговорів на цьому тижні дав незначний прогрес", — пише агентство.

Раніше

Напередодні на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася вчора між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді готуватиметься до нової.

Українські Національні Новини

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