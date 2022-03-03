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Зеленський заявив, що готовий обговорити з Путіним Донбас та мову

Зеленський заявив, що готовий обговорити з Путіним Донбас та мову

Київ • УНН

 • 470130 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що готовий розмовляти з президентом Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу, зокрема про Донбас та російську мову. Про це він заявив під час пресконференції з представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я відкрита людина, я знаю всі питання, які підіймає президент Путін, його оточення, міністр закордонних справ. Я вважаю. Що треба говорити без образ, без умов – просто поговорити як люди, й як чоловіки. Якщо це можливо. Я не знаю, що з ним зараз. Тому що судячи по тим крокам ( початок війни – ред.) є питання. Я готовий обговорити всі питання, я всі їх розумію дуже глибоко. Про Україну, про їх мову, про проблематику російської мови, як вони кажуть, хоч її не бучу – готовий говорити також. Про Донбас окупований, або не окупований. Про статус Донбасу, про "ДНР", "ЛНР", про все, що відбувається", - розповів Зеленський.

Деталі

Зеленський нагадав, що до президенства й до війни був популярною персоною в Білорусі, Казахстані та Росії, тому, зо його словами чудово розуміє ментальність цих народів.

"Знаю, де ми однакові, де є різні й де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир",- сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський закликав президента Росії сісти за стіл переговорів, тільки без відстані на 30 метрів.

Українські Національні Новини

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