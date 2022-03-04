Кремль відмовився від прямої розмови між Путіним та Зеленським - Пєсков

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Відповідаючи на питання про можливість контакту Президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, Пєсков заявив, що “зараз черга за цими переговорами".

За словами Пєскова, на переговорах Москви і Києва у делегацій є можливість доносити один до одного свої позиції чітко і без зайвих посередників.

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"Переговори, що відбулися, були хорошою можливістю чітко передати українській стороні наше бачення вирішення цієї проблеми. Далі все залежатиме від реакції української сторони. Поки давати якісь інші оцінки ми вважаємо передчасним", - заявив представник Кремля.

"Є можливість у делегацій доносити один до одного чітко, без зайвих посередників всі елементи позицій. Елементи нашої позиції доведені до відома української сторони. Переконані, що подібні переговори в подібній ситуації повинні вестися, звичайно ж, в тиші і не бути предметом для публічного розголосу", - заявив Пєсков.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський безпосередньо звернувся до Володимира Путіна провести прямий діалог, закликавши того сісти за стіл переговорів, тільки без відстані у 30 метрів.

Він також запевнив, що готовий розмовляти з президентом Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу, зокрема про Донбас і російську мову.