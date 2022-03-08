Зеленский заявил, что Путин способен остановить войну, которую начал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин способен остановить войну, которую он начал на территории Украины. Об этом глава государства заявил в интервью АВС, пишет УНН.
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“Я считаю, что он (Владимир Путин - ред.) способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что он начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну - это то, на что он способен”, - заявил Зеленский.
Добавим
Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Президент России Владимир Путин "полон решимости доминировать и контролировать Украину" и начал войну, основываясь на ряде допущений, которые заставили его поверить в благоприятный исход для России.