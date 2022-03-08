Зеленский заявил, что Путин способен остановить войну, которую начал

Цитата

“Я считаю, что он (Владимир Путин - ред.) способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что он начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну - это то, на что он способен”, - заявил Зеленский.

Добавим

Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Президент России Владимир Путин "полон решимости доминировать и контролировать Украину" и начал войну, основываясь на ряде допущений, которые заставили его поверить в благоприятный исход для России.