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Зеленський заявив, що Путін здатен зупинити війну, яку розпочав

Зеленський заявив, що Путін здатен зупинити війну, яку розпочав

Київ • УНН

 • 107479 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін здатен зупинити війну, яку він розпочав на території України. Про це голова держави заявив в інтерв’ю АВС, пише УНН.

Цитата

“Я вважаю, що він (Володимир Путін - ред.) здатний зупинити війну, яку розпочав, і навіть якщо він не думає, що він розпочав її, він повинен знати одну важливу річ, яку не можна заперечувати, що зупинити війну – це те, на що він здатний”, - заявив Зеленський.

Додамо

Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Президент Росії Володимир Путін "повний рішучості домінувати та контролювати Україну" і розпочав війну, ґрунтуючись на низці припущень, які змусили його повірити у сприятливий результат для Росії.

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