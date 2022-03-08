Путін "виявився неправим" у довоєнних припущеннях про успіх в Україні — ЦРУ

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 2466 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 62439 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 127982 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 153657 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 204430 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197559 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185473 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157383 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118621 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110797 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 53101 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 55411 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 47133 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51834 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 48775 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 3513 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208689 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 333324 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591043 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58983 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99710 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126805 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149382 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162557 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Путін "виявився неправим" у довоєнних припущеннях про успіх в Україні — ЦРУ

Путін "виявився неправим" у довоєнних припущеннях про успіх в Україні — ЦРУ

Київ • УНН

 • 994821 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін "повний рішучості домінувати та контролювати Україну" і розпочав війну, ґрунтуючись на низці припущень, які змусили його повірити у сприятливий результат для Росії, заявив у вівторок директор ЦРУ Білл Бернс. Його слова наводить CNN, передає УНН.

Цитата

"Путін вірив у кілька припущень щодо застосування сили, зокрема, в те, що Україна слабка і її легко залякати. По-друге, Путін вважав, що європейці, особливо французи та німці, розпорошені і не схильні до ризику.

По-третє, він вважав, що захистив свою економіку від санкцій та нагромадив великі резерви в іноземній валюті.

І, по-четверте, він був упевнений, що модернізував свої збройні сили і вони здатні до швидкої вирішальної перемоги з мінімальними витратами.

Він помилився в усіх пунктах", — сказав Бернс.

Деталі

На питання про те, що потрібно Путіну, щоб змінити свої розрахунки в Україні, Бернс дав тверезу оцінку, сказавши, що "для нього це питання глибокого особистого переконання".

Путін "багато років варився у горючій суміші невдоволення та амбіцій", зауважив він, додавши, що російський президент створив систему із кола радників.

Глобальна пандемія Covid-19 також зробила його коло ще меншим, підкреслив Бернс.

Також Бернс передбачив "жахливі наступні кілька тижнів з мінімальною увагою до жертв серед цивільного населення" з огляду на те, що Росія навряд чи зможе встановити маріонетковий режим чи проросійське керівництво перед українським народом.

"Українці продовжуватимуть люто і ефективно чинити опір", — додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,855.46