Путін "виявився неправим" у довоєнних припущеннях про успіх в Україні — ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін "повний рішучості домінувати та контролювати Україну" і розпочав війну, ґрунтуючись на низці припущень, які змусили його повірити у сприятливий результат для Росії, заявив у вівторок директор ЦРУ Білл Бернс. Його слова наводить CNN, передає УНН.
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"Путін вірив у кілька припущень щодо застосування сили, зокрема, в те, що Україна слабка і її легко залякати. По-друге, Путін вважав, що європейці, особливо французи та німці, розпорошені і не схильні до ризику.
По-третє, він вважав, що захистив свою економіку від санкцій та нагромадив великі резерви в іноземній валюті.
І, по-четверте, він був упевнений, що модернізував свої збройні сили і вони здатні до швидкої вирішальної перемоги з мінімальними витратами.
Він помилився в усіх пунктах", — сказав Бернс.
Деталі
На питання про те, що потрібно Путіну, щоб змінити свої розрахунки в Україні, Бернс дав тверезу оцінку, сказавши, що "для нього це питання глибокого особистого переконання".
Путін "багато років варився у горючій суміші невдоволення та амбіцій", зауважив він, додавши, що російський президент створив систему із кола радників.
Глобальна пандемія Covid-19 також зробила його коло ще меншим, підкреслив Бернс.
Також Бернс передбачив "жахливі наступні кілька тижнів з мінімальною увагою до жертв серед цивільного населення" з огляду на те, що Росія навряд чи зможе встановити маріонетковий режим чи проросійське керівництво перед українським народом.
"Українці продовжуватимуть люто і ефективно чинити опір", — додав він.