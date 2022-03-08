Путин "оказался неправым" в довоенных предположениях об успехе в Украине — ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент России Владимир Путин "полон решимости доминировать и контролировать Украину" и начал войну, основываясь на ряде допущений, которые заставили его поверить в благоприятный исход для России, заявил во вторник директор ЦРУ Билл Бернс. Его слова приводит CNN, передает УНН.
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"Путин верил в несколько предположений относительно применения силы, в частности, в то, что Украина слаба и ее легко запугать. Во-вторых, Путин считал, что европейцы, особенно французы и немцы, рассеянные и не склонны к риску.
В-третьих, он считал, что защитил свою экономику от санкций и накопил большие резервы в иностранной валюте.
И, в-четвертых, он был уверен, что модернизировал свои вооруженные силы и они способны к быстрой решающей победе с минимальными затратами.
Он ошибся во всех пунктах", — сказал Бернс.
Детали
На вопрос о том, что нужно Путину, чтобы изменить свои расчеты в Украине, Бернс дал трезвую оценку, сказав, что "для него это вопрос глубокого личного убеждения".
Путин "много лет варился в горючей смеси недовольства и амбиций", - заметил он, добавив, что российский президент создал систему из круга советников.
Глобальная пандемия Covid-19 также сделала его круг еще меньше, подчеркнул Бернс.
Также Бернс предсказал "ужасные следующие несколько недель с минимальным вниманием к жертвам среди гражданского населения" ввиду того, что Россия вряд ли сможет установить марионеточный режим или пророссийское руководство перед украинским народом.
"Украинцы будут продолжать яростно и эффективно сопротивляться", — добавил он.