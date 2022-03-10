В Анталии началась встреча с участием Кулебы и Лаврова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В турецкой Анталии началась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.
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"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ о прекращении российской агрессии против Украины", - написал он.
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Кулеба начал рабочий визит в Анталии с переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Глава МИД Украины обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым:
⁃ немедленное прекращение огня
⁃ улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
⁃ вывод российских войск с территории Украины
Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.