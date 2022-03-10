В Анталії розпочалася зустріч за участю Кулеби та Лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У турецькій Анталії розпочалася тристороння зустріч за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Twitter.
Цитата
"В Анталії розпочалися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав він.
Доповнення
Кулеба розпочав робочий візит до Анталії із переговорів із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
Голова МЗС України окреслив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі з Лавровим:
⁃ негайне припинення вогню
⁃ поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах
⁃ виведення російських військ з території України
Український міністр закликав Туреччину продовжити роботу з Москвою, аби вона припинила кровопролиття в Україні.