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Кулеба прибув до Анталії на зустріч з Лавровим

Кулеба прибув до Анталії на зустріч з Лавровим

Київ • УНН

 • 108010 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба прибув до турецької Анталії, де очікується його зустріч з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Відео прибуття опублікувало МЗС України, пише УНН.

Деталі

Кулеба розпочав робочий візит до Анталії із переговорів із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

FM @DmytroKuleba has started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine pic.twitter.com/fTgbXlyUtR

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 10, 2022

За інформацією МЗС України, Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу скоординували кроки задля припинення війни Росії проти України.

Дмитро Кулеба поінформував свого турецького колегу про актуальну обстановку російського вторгнення, воєнні злочини та цілеспрямовані обстріли військами РФ цивільних об‘єктів в українських містах, внаслідок яких гинуть мирні люди, зокрема діти.

Він окреслив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі з Лавровим:

⁃ негайне припинення вогню
⁃ поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах
⁃ виведення російських військ з території України

Український міністр закликав Туреччину продовжити роботу з Москвою, аби вона припинила кровопролиття в Україні.

Доповнення

Українська і російська делегації провели вже три раунди переговорів у Білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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