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Кулеба прибыл в Анталию на встречу с Лавровым

Кулеба прибыл в Анталию на встречу с Лавровым

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в турецкую Анталию, где ожидается его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Видео прибытия опубликовало МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Кулеба начал рабочий визит в Анталию с переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

FM@DmytroKulebahas started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukrainepic.twitter.com/fTgbXlyUtR

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine)March 10, 2022

По информации МИД Украины, Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу согласовали шаги для прекращения войны России против Украины.

Дмитрий Кулеба проинформировал своего турецкого коллегу об актуальной обстановке российского вторжения, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых гибнут мирные люди, в том числе дети.

Он обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым:

⁃ немедленное прекращение огня
⁃ улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
⁃ вывод российских войск с территории Украины

Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.

Дополнение

Украинская и российская делегации провели уже три раунда переговоров в Беларуси.

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