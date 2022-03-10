Кулеба прибыл в Анталию на встречу с Лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в турецкую Анталию, где ожидается его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Видео прибытия опубликовало МИД Украины, пишет УНН.
Детали
Кулеба начал рабочий визит в Анталию с переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
FM@DmytroKulebahas started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukrainepic.twitter.com/fTgbXlyUtR— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine)March 10, 2022
По информации МИД Украины, Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу согласовали шаги для прекращения войны России против Украины.
Дмитрий Кулеба проинформировал своего турецкого коллегу об актуальной обстановке российского вторжения, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых гибнут мирные люди, в том числе дети.
Он обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым:
⁃ немедленное прекращение огня
⁃ улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
⁃ вывод российских войск с территории Украины
Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.
Дополнение
Украинская и российская делегации провели уже три раунда переговоров в Беларуси.