Зеленский инициировал телефонный разговор с Путиным, но в ответ получил тишину

Цитата

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что в связи с молчанием по ту сторону гарант принял решение обратиться на русском языке ко всем гражданам России.

В ходе обращения Президент заявил, что не намерен бомбить Донбасс и призывал граждан России "прислушаться к голосу разума".

“Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отобрать нашу страну, нашу свободу, наши жизни и жизни наших детей - мы будем защищаться. Не наступать - а защищаться", - заявил Президент.

Зеленский также заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией во всех форматах, чтобы сохранить мир.

"Я знаю, что мое обращение не покажут по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что надо остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами”, - резюмировал Президент.

Добавим

Во время своего обращения гарант также заявил, что международные партнеры Украины ввели превентивные санкции против России. Глава государства подчеркнул, что Литва и Польша поддержали предоставление статуса Украине как кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, Зеленский добавил, что руководство России одобрило шаг вперед для российских войск вдоль украинских границ.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что "российское вторжение в Украину может произойти в любое время".

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает введение российских войск на территорию Донбасса для "функций поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля, заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.